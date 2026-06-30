AK Parti’ye geçmişti! Törenle belediyeye gitti

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, sabah saatlerinde eşi Şengül Özcan ile beraber AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı binası önüne geldi. Özcan, burada AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Özcan ve beraberindekiler daha sonra parti binasına geçti.

‘DERDİMİZ KEŞAN’IMIZA HİZMET ETMEK’

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti’nin, ‘Hizmet yerelde başlar’ anlayışıyla herekte ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden başlayan bir hizmet siyaseti var. Bizim derdimiz de Keşan’ımıza hizmet etmek, hemşehrilerimize hizmet etmek, bölgemize hizmet etmek. Bunun gerisi de teferruattır. Siyasetin, siyasetçinin amacı, milletine hizmet etmektir, vatandaşın refah seviyesini yükseltmektir. Bizim işimiz, gücümüz hizmet olmalıdır. Bizim buradaki amacımız da Keşan’ımıza hizmet etmektir. Bu anlamda CHP’de yaşanan gelişmeleri zaten görüyorsunuz. Kıymetli başkanımız bizim için hep çok değerlidir. Keşan’a 4 dönemdir belediye başkanı olarak hizmet ediyor. 2004’te başlayan hizmet yolculuğunu inşallah bu dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı çatısı altında sürdürecektir" dedi.

‘KEŞAN’IN MENFAATLERİNE OLAN HER TÜRLÜ İŞTE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ’

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da AK Parti ailesinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Dört kez belediye başkanlığı seçimini kazandım, ertesi sabah makama gittiğimde parti rozetini çıkardım, belediye başkanlığı rozetini taktım. Ben bölgemize 20 küsur senedir hizmet ediyorum. Geçmişim temiz. Allah’a şükür haram lokma geçmedi ağzımdan. Azaldı, çoğalmadı. Ama son dönemlerde benim bir derdim vardı, Keşan için yapılacak çok şey var. Bu zor şartlarda da nefes alacak halimiz kalmadı. Dileğim, Edirne veya Keşan’la ilgili bir problem olduğunda hangi siyasi partiden olursa olsun, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın Keşan’ın lehine tek bir noktada buluşmaları. İnşallah bundan sonra Keşan’ın menfaatlerine olan her türlü işte birlikte hareket edeceğiz. Diğer partilerle birlikte hareket edeceğiz. Cumhur İttifakı ile zaten birlikteyiz. Bundan sonra yaşadıkça ne kadar haklı olduğumuzu görecek Keşanlılar" diye konuştu. Partideki açıklamanın ardından oluşturulan kortej, alkışlarla Keşan Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Keşan Belediye Başkanlığı makamına geçen Mehmet Özcan, burada tebrikleri kabul ederek, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır