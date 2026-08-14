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Ankara'da bir kişinin kalabalığın üzerine ateş açtığı saldırı kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, cenaze yemeğinin ardından kalabalık bir grubun üzerine silahla ateş açtı. Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir kişinin kalabalığın üzerine ateş açtığı saldırı kamerada

Olay, Başpınar Mahallesi 1211. Cadde üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cenaze yemeğinin ardından elinde silahla gelen bir şahıs, kalabalığın üzerine ateş açtı.

Ankara da bir kişinin kalabalığın üzerine ateş açtığı saldırı kamerada 1

ANKARA'DAKİ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda yaralanan olmazken, vatandaşların tepki göstermesiyle saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı. Saldırgan kaçarken, geldiği araçta bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi.

Ankara da bir kişinin kalabalığın üzerine ateş açtığı saldırı kamerada 2

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı
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