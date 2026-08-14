Ankara'da çaya giren çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Güdül ilçesinde bir çocuk, çayda boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
14.08.2026 20:32
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Edinilen bilgilere göre, Güdül ilçesinde A.K. isimli çocuk yüzmek için girdiği çayda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramalar sonucu çocuğun cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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