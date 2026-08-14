Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. Yıl programında konuştu: "Üzerimize geldiler hepsini püskürttük"

AK Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutluyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğa, "Başörtüsü yasağına üniversitede, kamuda, okulda son verdik. Harçları kaldırdık. Ders kitaplarını ücretsiz dağıttık. Yurt kapasitesini 983 bine yükselttik" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 25. YIL PROGRAMINDA KONUŞUYOR

Yoğun katılımın gerçekleştiği programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Sizlerin şahsında cennet vatanımızdaki tüm kardeşlerimizi yürekten selamlıyrum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi temsil eden tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.

Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Partimize, şahsımıza muhabbet duyan herkese; özellikle bu akşam gönlü bizimle atan, bu yolda beraber yürüdğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli beyefendiye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.

"DOSTLUĞUMUZ VE YOL ARKADAŞLIĞIMIZ EBEDİ OLSUN DAİM KALSIN"

Görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Dostluğumuz ve yol arkadaşlığımız ebedi olsun daim kalsın.

Bugün tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı gururla kutluyoruz. Bizlere bugünleri gösteren Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü milletimize, ülkemize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun.

"YOL VE DAVA ARKADAŞLARIMIN TAMAMINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

14 Ağustos 2001'den beri AK Parti çatısı altında görev yapan tüm kardeşlerime selamlarımızı iletiyorum. Rabbim bizleri cennetiyle cemaliyle inşallah müşerref kılsın diyoruz. Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il ilçe ve belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımızdan, köy temsilcilerinden sandık müşavirlerine kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum.

Kurulduğu günden beri samimiyetle bu davaya sahip çıkan hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'ye gençlik ve dinamizm kazandıran alnı ak gençlerimize teşekkür ediyorum.

"SAYIN DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜERLERİMİ İLETİYORUM"

Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren sçemen kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar oyunu alamadığımız ama tercihlerini saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bekası ve milletin istikbali için kurduğumuz ittifak ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Çelenk göndererek 25. yılımızı kutlayan sayın Devlet Bahçeli'ye, heyecanımızı paylaşana ve bizi kutlayan eşitli parti üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Sorunar çözümsüz değildir dedik, bir reçete vardır. Bizim reçetemiz, umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var deidk. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve tüm Türkiye'ye de karanlığa kapalı aydınlığa açık dedik. 'Yeter, söz de karar da milletindir' dedik.

"BU PARTİYİ MİLLET KURDU"

AK Parti 25 yıl önce milletin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde yola revan olduk. Partimizi kurduktan 15 ay sonra tek başımıza iktidar olduk.

Milletimizin teveccühü ile iktidara geldik. 'Yapamazlar' dediler, hamdolsun yaptık. Milletimizin öz güvenini yükselttik.

"PİYADE TÜFEĞİNİ BİLE DIŞARDAN ALAN ÜLKEYİ KENDİ SİLAHLARINI ÜRETEN ÜLKE HALİNE GETİRDİK"

Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2026 itibariyle dünyada 16. sıraya yükseldi. Dışişlerimiz Türkiye'yi sesi güçlü temsili yüksek konuma getirdi. Savunma Sanayisinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Piyade tüfeğini bile dışardan alan ülkeyi İHA'sını, helikopterini, uçağını, denizaltını yapan ülke haline getirdik.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRACAĞIZ DEDİK, YAPTIK"

Başörtüsü yasağına üniversitede, kamuda, okulda son verdik. Harçları kaldırdık. Ders kitaplarını ücretsiz dağıttık. Yurt kapasitesini 983 bine yükselttik.

Sadece yatırımlarda değil hak ve özgürlük alanında da sessiz devrim yaptık. TRT Kürdi'yi kurduk, özel yayınları serbest bıraktık, gençlerin siyasette önünü açtık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistmei ile ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrarsızlığı çözüme kavuşturduk.

Ayasofya'ya vurulan zincirleri kırdık, Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı ibadete açtık. Millete ne dediysek hepsini yerine getirdik. Gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız 25. Yıl Vizyon Belgesi izinde hayalleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.

"25 YILDA DİKENSİZ GÜL BAHÇESİNDE YÜRÜMEDİK"

Elbette bu 25 yılda dikensiz gül bahçesinde yürümedik. Darbe senaryoları yazdılar, muhtıra verdiler, partimizi kapatmaya çalıştırlar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya çalıştılar.

"ÜZERİMİZE GELDİLER HEPSİNİ PÜSKÜRTTÜK"

15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulundular. İçerdeki aparatları ve dışarıdaki ağa babalarıyla üstümüze geldiler. Hamdolsun hepsini püskürttük.

"1970'LERDEN BERİ SİNSİ SİNSİ BÜYÜYEN BİR FETÖ SORUNU VARDI"

1970'lerden beri sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı bu ülkenin. Biz hükümeti devraldığımızda virüs bünyeyi devralmıştı. Biz abırla yürüdük. O meşum gecede 15 Temmuz gecesinde Allah onlara fırsat vermedi.

Bir diğer mesele de terör meselesi. Ülkemizin gençleri bir bir toprağa düşüyordu. Ülkenin geleceği, hayalleri, gençleri, terörle solup gidiyordu. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik bu sorunu.

Elhamdülillah bunu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz, çözdük. Şehitlerimizin kahramanlaığı, gazilerimizin fedakarlığı, 86 milyonun el birliğiyle çözüyoruz. Türkiye mutabakatını tesis ederek çözüyoruz. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliğimizi korursak bu ülkeye kimse kem gözle bakamaz.

"NE YAPIYORSAK EVLATLARIMIZA TERÖRSÜZ TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Kardeşliğimiz zayıflarsa ülkemiz de zayıflar. En baştan beri bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirir. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. NE yapıyorsak gelecek nesillerin selameti ve rafahı için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza Terörsüz Türkiye bırakmak için yapıyoruz.

Şimdi birileri milleti korkutup sorunları çözümsüz kılmak istiyor. Neden? Çünkü işsiz kalacaklar. Biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin içini karıştıran emperyalist planı da alt edeceğiz. Türkiye'de terörün bitmesine kim üzülür? Siyasetini terör üzerinden dizayn edenler üzülür. Varsın üzülsüznler. Artık anneler ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek.

Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşlik şimdi anlam kazanıyor. Açın yolları büyük Türkiye Cujmhuriyeti geliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır