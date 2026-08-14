Mardin’de otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Kaza, Mazıdağı’na bağlı Evciler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır