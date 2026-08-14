Mardin’de otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
14.08.2026 20:34
+
Yorum Yap
+
Kaza, Mazıdağı’na bağlı Evciler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum