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AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar ile görüştü

11.01.2025 22:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği konuşulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ı kabul etti.

AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da AK Parti Kongresi'ne katıldı. Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Yeniden Refah Parti'sinden istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçeceği konuşulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ı da kabul etti.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Gürpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur" yazılı hat tablo hediye etti.

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AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞUYORDU

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Mehmet Kasım Gürpınar 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuş ve seçimi kazanmıştı. 2 Eylül'de partisinden istifa ettiğini duyuran Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan
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