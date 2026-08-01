AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den ilk açıklama geldi

Bugün gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.

AK PARTİ'YE GEÇEN CHP'Lİ TUZLA BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

CHP'den AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti'ye geçiş sürecindeki kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşanan imar sorunu ve idari hatalar nedeniyle 50 bin Tuzlalının mağdur durumunda olduğunu, buna üretilemeyen çözüm ve duyarsızlığın ise verdiği kararın temel nedeni olduğunu belirtti.

" TARİHİNİN EN BÜYÜK BARINMA VE MÜLKİYET KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yapan Bingöl şunları söyledi;

"Ne yazık ki bazen siyasi hesaplar, halkın ihtiyaçlarının, umutlarının ve haklarının önüne geçebiliyor.

Yaklaşık iki yıldır, önce yetkililere, sonra da sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, ilçemiz tarihinin en büyük barınma ve mülkiyet kriziyle karşı karşıya.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu tarafından gönderilen rapor doğrultusunda; yaklaşık 50 bin vatandaşımızın evlerinin yıkılması riski ortaya çıkmış, 16 bin dairenin elektrik, su ve doğal gazının kesilmesi talimatı verilmiştir.

Ortada geçmişten gelen hukuki bir problem olduğu doğrudur; ancak söz konusu olan sadece hukuki ve teknik bir imar meselesi değil, insani bir krizdir.

"ÇÖZÜM NOKTASINDA BİR ARPA BOYU YOL ALAMADIK"

Üstelik, yıllar boyunca İmar Kanunu açısından sorunlu uygulamaların hayata geçirilmesini sadece seyretmekle yetinen ve meselenin içinden çıkılmaz hale gelmesine müdahale etmeyen İBB’nin de büyük sorumluluğu vardır.

İdarelerin yaptığı hataların bedelini 50 bin masum Tuzlalının, çocukların, ailelerin ödemesini kabul etmemiz hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

Bu büyük felaketi önlemek, temel insan hakkı olan barınma ve mülkiyet sorunlarını çözerek, Tuzla’nın geleceğini kurtarmak için mevcut siyasi çatımız altında ve İBB nezdinde, konudan haberdar olduğumuz ilk günden itibaren her türlü girişimde bulunduk. Çözüm modelleri ürettik, rızaya dayalı alternatifler sunduk.

Maalesef, tüm çabalarımıza rağmen çözüm noktasında bir arpa boyu yol alamadık."

Sevgili Tuzlalı Komşularım,



Öncelikle bugüne kadar bana verdiğiniz her türlü destek için sizlere gönülden teşekkür ederim.



Genç yaşta bana güvenerek, Tuzla gibi çok güzel ama aynı zamanda da büyük sorunları olan bir ilçenin yönetilmesi görevini emanet ettiniz. Ben de güveninize… pic.twitter.com/zV13kJy5IP — Eren Ali Bingöl (@erenalibingol) August 1, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır