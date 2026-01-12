AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Akın'dan Cumhrbaşkanı Erdoğan'a: "Umreden selamlar saygılar. Dualar edeceğim ona"

AK Parti'ye katılımlar sürerken son olarak siyaset kulislerini hareketlendiren ise CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları oldu.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Akın ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

TV100'e yaptığı açıklamada Ilıcalı şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Parlamenterler Birliği İstanbul Şube Başkanlığından bir grup milletvekilini Dolmabahçe'de kabul etti. Yavuz Subaşı bey ile girişte bir sohbetimiz olduğunda Ahmet Akın beyin kayınvalidesinin rahmetli olduğunu, kendisinin de şu anda Umre'de olduğunu söyledi. Ben de başsağlığı dilemek için Ahmet Akın beyi aradım. Yavuz bey de yanımdaydı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SELAMLARINI İLETTİ"

Ahmet Akın beye 'Cumhurbaşkanımıza sizin de selamlarınızı ileteyim mi?' dedim. O da 'Hem selamlarımı hem saygılarımı ilet. Çok içten bir şekilde dualarımı göndereceğim.' dedi."

"DEVLETİMİN BAŞKANINA SAYGIM VAR"

Ilıcalı, Akın'ın söz konusu görüşmede kendisidine "Devletimin başkanına saygım var" dediğini de aktardı:

"Akın bey dedi ki "Mustafa ağabey, ben devletim ve milletim adına ne gerekiyorsa onu yapan birisiyim. Devletimin başkanına da saygım var. Milletime hizmet için de ben kilitlenmişim. Belediye başkanı seçilirken bana her partiden oy verildi.

"ROZETİMİ ÇIKARDIM, HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Rozetimi çıkardım hizmet vermeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımıza tekrar sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bunu parti geçişi olarak yorumluyorlar ama ben sizinle görüşmemde de böyle bir şey ifade etmedim"