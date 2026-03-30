HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti'ye şikayet yağdı, görüş ayrılığı bile yaşandı! Erdoğan’dan yeni düzenleme talimatı

Trafik cezalarındaki fahiş artışlar sonrası vatandaştan gelen yoğun tepkiler siyasetin zirvesine de taşındı. AK Parti içinde de konuyla ilgili görüş ayrılıkları yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni mağduriyetlerin önüne geçecek düzenleme için talimat verdi. Yeni yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanması bekleniyor.

Trafik cezaları gündem yaratmaya devam ediyor. Şikayetlerin çığ gibi büyüdüğü trafik cezaları tartışması, iktidar içinde fikir ayrılıklarını da gün yüzüne çıkararak yeni bir düzenlemenin kapısını araladı. Milletvekilleri ve AK Partili siyasetçilere adeta şikayet yağdı. Konu önce AK Parti strateji toplantısında daha sonra ise Kabine’de masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetmeliğin yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde düzenlenmesi talimatını verdi. Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar hazırlanacağı öğrenildi.

AK PARTİ İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI BİLE ÇIKTI!

Tüm bunların yanı sıra AK Parti içinde de görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kimine göre yeni cezalar çok ağır, kimine göre ise cezalar caydırıcı olmazsa kuralsızlığın önüne geçilemiyor.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre; bazı partililer “Vatandaş bu miktarları nasıl ödeyecek. Sahada biz bunu nasıl anlatacağız?” diye serzenişte bulunurken, bazıları da seyir halinde cep telefonu kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inme, ısrarlı takip, alkollü araç kullanma, makas atma gibi suçlarda cezaların gayet makul ve caydırıcı olduğunu savunuyor.

Bazı kurmaylar ise cezaların artırmanın suçu ya da ihlali önlemediği savını öne sürüyor. Bu doğrultu da cezalarda yapılan fahiş artışların sahadan olumludan olumsuz yansıma olarak geri döneceği değerlendirmesini yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan trafik trafik cezası ak parti düzenleme trafik cezalari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.