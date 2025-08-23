AK Parti'ye yakın isim canlı yayında CHP’yi korudu, rejiye kızdı! "Bize yakışmaz ekrandan alın"

AK Parti'ye yakın bir isim olan Türker Akıncı’nın sunduğu programda şaşırtan anlar yaşandı. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Kıbrıs’ta ailesiyle birlikte yaptığı tatil sırasında kumarhanede çekilen görüntüleri Beyaz TV rejisi 'CHP kumara düştü' şeklinde ekranlara yansıttı.

"BÜTÜN CHP'LİLER BÖYLEYMİŞ GİBİ BİR ALGI YARATMAK BİZE YAKIŞMAZ"

O başlığı gören Beyaz TV sunucusu Türker Akıncı rejiye sitem etti. Akıncı, "Bütün CHP'liler böyleymiş gibi bir algı yaratmak bize yakışmaz" dedi.

Akıncı sözlerine şöyle devam etti;

"Ben yanlış anlaşılmasını istemem. Rejiye ufak bir sitem ederek, CHP'liler kumara düştü manşetini atınca bu yanlış anlaşılmalara açık bir şey. Bunu yanlış anlayacak biri varsa gerçekten özür dilerim. Böyle manşet atmamak lazım. Burada Tanju Özcan özelinde bir şey söylüyoruz. Hani burada bütün böyle sanki CHP'liler böyleymiş gibi bir algı yaratmak bize yakışmaz. Kimileri başka algılar peşinde olabilir. Biz o algıda değiliz, aman yanlış anlaşılmasın. Biz çünkü herkesimden insanlar bizi izliyor bu manşey bize yakışmaz lütfen değiştirin. Ali Koç ile olan tweeti verin."