HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

AK Parti'ye yakın isim canlı yayında CHP’yi korudu, rejiye kızdı! "Bize yakışmaz ekrandan alın"

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

Beyaz TV’de yayınlanan Türker Akıncı’nın sunduğu ‘Şimdi Ne Olacak’ programında dikkat çeken anlar yaşandı. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Kıbrıs’ta ailesiyle birlikte yaptığı tatil sırasında kumarhanede çekilen görüntülerinin konuşulduğu programda kriz yaşandı. Ekranlara getirilen görüntüde "CHP’liler kumara düştü" başlığı Akıncı'yı kızdırdı. İşte detaylar...

AK Parti'ye yakın bir isim olan Türker Akıncı’nın sunduğu programda şaşırtan anlar yaşandı. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Kıbrıs’ta ailesiyle birlikte yaptığı tatil sırasında kumarhanede çekilen görüntüleri Beyaz TV rejisi 'CHP kumara düştü' şeklinde ekranlara yansıttı.

"BÜTÜN CHP'LİLER BÖYLEYMİŞ GİBİ BİR ALGI YARATMAK BİZE YAKIŞMAZ"

O başlığı gören Beyaz TV sunucusu Türker Akıncı rejiye sitem etti. Akıncı, "Bütün CHP'liler böyleymiş gibi bir algı yaratmak bize yakışmaz" dedi.

Akıncı sözlerine şöyle devam etti;

"Ben yanlış anlaşılmasını istemem. Rejiye ufak bir sitem ederek, CHP'liler kumara düştü manşetini atınca bu yanlış anlaşılmalara açık bir şey. Bunu yanlış anlayacak biri varsa gerçekten özür dilerim. Böyle manşet atmamak lazım. Burada Tanju Özcan özelinde bir şey söylüyoruz. Hani burada bütün böyle sanki CHP'liler böyleymiş gibi bir algı yaratmak bize yakışmaz. Kimileri başka algılar peşinde olabilir. Biz o algıda değiliz, aman yanlış anlaşılmasın. Biz çünkü herkesimden insanlar bizi izliyor bu manşey bize yakışmaz lütfen değiştirin. Ali Koç ile olan tweeti verin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi: 'Kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak saçamayacak'Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi: 'Kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak saçamayacak'
DSİ ve maden şirketi suçlanıyordu: Suçlu belediye çıktı! DSİ ve maden şirketi suçlanıyordu: Suçlu belediye çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı

Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.