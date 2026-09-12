HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti yeni anayasa için çağrı yaptı: “Hodri meydan”

İçerik devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 12 Eylül Anayasası’nı eleştirerek yeni anayasa çağrısında bulundu. Yayman, “Hodri meydan ama önce gelin anayasadan başlayalım” dedi.

AK Parti, 12 Eylül Anayasası’nın yerine yeni anayasa yapılması çağrısını yineledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül Anayasası'dır” dedi. Yayman, “Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasa destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Tokat’a geldi. Yayman, özel bir otelde AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, MKYK Üyeleri Abdülkadir Develi, Mustafa Özkan, Mehmet Ali Okur, Cengiz Tokmak, Hülya Terzioğlu, Funda Akyol ve İl Başkanı Adem Dizer’in katılımlarıyla basın açıklaması yaptı.

Yayman, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü. 46 yıl önce 12 Eylül'de Kenan Evren askeri darbe yaptı. Ve maalesef Türkiye'nin karanlık günlerine imza attı. Gençlerimizi idam ettiler. İnsanlarımızı cezaevine attılar. Bir insan Nazım Hikmet okuduğu ve edebiyat eserlerinin takip ettiği için Nihal Atsız okuduğu için cezaevine girdi. İnsanların sağcı solcu diye böldüler ve darbeyi hazırlamak için 5 bin tane bu ülkenin evladını kara toprağa gönderdi. Biz millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. Ve darbecilerden şikayetçiyiz. Bugün de şikayetçiyiz. Öbür dünyada da şikayetçiyiz” dedi.

‘HODRİ MEYDAN AMA ÖNCE GELİN ANAYASADAN BAŞLAYALIM’

Darbelerin her zaman demokrasiyi geriye attığını kaydeden Yayman, “Demokrasiyi kaldırdı. Millet iradesini ortadan kaldırdı ve devleti ayıplı duruma düşürdü. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımıyoruz. Darbe geride kaldı. 12 Eylül darbesinin ürünü olan Anayasa hala yürürlükte. Bu darbe Anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül Anayasası'dır. Bu Anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören ve bu anayasa milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni Anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasa destek vermesini istiyoruz. Muhalefet sistem değişikliğinden bahsediyor. Muhalefet sistemi yeniden yapılandıralım diyor. Evet sistem yeniden yapılandırabilir. Hodri meydan. Ama önce gelin anayasadan başlayalım. Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek yeni anayasayı beraber yapalım" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da TMO’dan 2 milyon tona yakın hububat alımıKonya’da TMO’dan 2 milyon tona yakın hububat alımı
Mansur Yavaş'tan çarpıcı değerlendirme: "Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet..."Mansur Yavaş'tan çarpıcı değerlendirme: "Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet..."

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yayman Anayasa ak parti
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.