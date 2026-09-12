AK Parti yeni anayasa için çağrı yaptı: “Hodri meydan”

AK Parti, 12 Eylül Anayasası’nın yerine yeni anayasa yapılması çağrısını yineledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bu darbe anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül Anayasası'dır” dedi. Yayman, “Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasa destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Tokat’a geldi. Yayman, özel bir otelde AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, MKYK Üyeleri Abdülkadir Develi, Mustafa Özkan, Mehmet Ali Okur, Cengiz Tokmak, Hülya Terzioğlu, Funda Akyol ve İl Başkanı Adem Dizer’in katılımlarıyla basın açıklaması yaptı.

Yayman, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü. 46 yıl önce 12 Eylül'de Kenan Evren askeri darbe yaptı. Ve maalesef Türkiye'nin karanlık günlerine imza attı. Gençlerimizi idam ettiler. İnsanlarımızı cezaevine attılar. Bir insan Nazım Hikmet okuduğu ve edebiyat eserlerinin takip ettiği için Nihal Atsız okuduğu için cezaevine girdi. İnsanların sağcı solcu diye böldüler ve darbeyi hazırlamak için 5 bin tane bu ülkenin evladını kara toprağa gönderdi. Biz millet olarak darbecilere hakkımızı helal etmiyoruz. Ve darbecilerden şikayetçiyiz. Bugün de şikayetçiyiz. Öbür dünyada da şikayetçiyiz” dedi.

‘HODRİ MEYDAN AMA ÖNCE GELİN ANAYASADAN BAŞLAYALIM’

Darbelerin her zaman demokrasiyi geriye attığını kaydeden Yayman, “Demokrasiyi kaldırdı. Millet iradesini ortadan kaldırdı ve devleti ayıplı duruma düşürdü. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımıyoruz. Darbe geride kaldı. 12 Eylül darbesinin ürünü olan Anayasa hala yürürlükte. Bu darbe Anayasası Türkiye'ye yakışmamaktadır. Darbe kötüyse darbeciler ayıplı bir iş yapmışsa bu ayıplı işlerden bir tanesi de 12 Eylül Anayasası'dır. Bu Anayasa Türkiye'ye dar gelmektedir. Bu anayasa Türkiye'ye yakışmamaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin küresel hedefleriyle uyumlu bir anayasa değildir. Bu anayasa vesayetçi bir anayasadır. Bu anayasa milletini tehdit olarak gören ve bu anayasa milletine rağmen yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı olarak hemen şimdi yeni Anayasa diyoruz. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Ve tüm partilerin bu anayasa destek vermesini istiyoruz. Muhalefet sistem değişikliğinden bahsediyor. Muhalefet sistemi yeniden yapılandıralım diyor. Evet sistem yeniden yapılandırabilir. Hodri meydan. Ama önce gelin anayasadan başlayalım. Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek yeni anayasayı beraber yapalım" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır