HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Partili Acar, CHP'yi susuz kalan Bursa üzerinden eleştirdi: "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, CHP'yi baraj doluluk oranı sıfıra inen Bursa üzerinden eleştirdi. Acar, "Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Acar, CHP'yi susuz kalan Bursa üzerinden eleştirdi: "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır"
Mustafa Fidan

Marmara Bölgesi’nin önemli sanayi ve tarım merkezlerinden Bursa, içme suyunun ana kaynağında yaşanan felaket boyutundaki kuraklıkla mücadele ediyor. Bursa'da baraj doluluk oranları sıfır seviyesine düşerek tamamen kurudu.

AK Partili Acar, CHP yi susuz kalan Bursa üzerinden eleştirdi: "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" 1

ACAR, CHP'Yİ BURSA ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken musluklar akmıyor, Bursa halkı susuz" sözleriyle CHP'yi eleştirdi.

AK Partili Acar, CHP yi susuz kalan Bursa üzerinden eleştirdi: "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" 2

“VELHASIL BURSA SUDAN İBARETTİR…”

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Acar, şu ifadeleri kullandı;

“Velhasıl Bursa sudan ibarettir…”
Evliya Çelebi yüzyıllar önce böyle söylemişti.

Bugünse CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi.

"MUSLUKLAR AKMIYOR, BURSA HALKI SUSUZ"

Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken musluklar akmıyor, Bursa halkı susuz.

Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık.
Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar.

AK Partili Acar, CHP yi susuz kalan Bursa üzerinden eleştirdi: "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" 3

"CHP BELEDİYECİLİĞİN ÖZETİ VE BURSA’YA YANSIMASIDIR"

Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum.
Bursa susuz değil,
bu şehrin susuzluğu,
CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır."

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaddafi'nin oğlu için 11 milyon dolarlık kefaletKaddafi'nin oğlu için 11 milyon dolarlık kefalet
Düzce'de havaya ateş açan 5 şahıs yakalandıDüzce'de havaya ateş açan 5 şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa CHP ak parti baraj
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.