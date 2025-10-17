AK Partili Acar, CHP'yi susuz kalan Bursa üzerinden eleştirdi: "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır"

Marmara Bölgesi’nin önemli sanayi ve tarım merkezlerinden Bursa, içme suyunun ana kaynağında yaşanan felaket boyutundaki kuraklıkla mücadele ediyor. Bursa'da baraj doluluk oranları sıfır seviyesine düşerek tamamen kurudu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken musluklar akmıyor, Bursa halkı susuz" sözleriyle CHP'yi eleştirdi.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Acar, şu ifadeleri kullandı;
“Velhasıl Bursa sudan ibarettir…”
Evliya Çelebi yüzyıllar önce böyle söylemişti.
Bugünse CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi.
Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken musluklar akmıyor, Bursa halkı susuz.
Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık.
Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar.
Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum.
Bursa susuz değil,
bu şehrin susuzluğu,
CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır."
