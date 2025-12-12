HABER

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

Arnavutköy’de meydana gelen kazada bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı

Olay, 9 Aralık 2025 günü saat 19.29 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. P.(21) idaresindeki otomobil, Fatih Caddesi’nden Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz (33)’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Tüz, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza anı cadde üzerindeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobil yaya Abdullah Tüz’e çarpmamak için manevra yapıyor ancak kazadan kaçamıyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Arnavutköy
