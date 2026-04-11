AK Partili Ali Şahin’den dikkat çeken Pakistan analizi: “Diplomatik zafer kazandı”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Pakistan’ın son dönemdeki dış politika hamlelerini değerlendirdi. Şahin, “İslam barış, İslamabad barış yurdu” ifadelerini kullanarak Pakistan’ın küresel ölçekte önemli bir diplomatik başarı elde ettiğini savundu.

Şahin’e göre Pakistan, kontrolden çıkma riski taşıyan bir küresel krizi barış masasına taşımayı başardı.

Masadan kesin bir barış çıkıp çıkmayacağının henüz net olmadığını belirten Şahin, buna rağmen ülkenin “çoktan diplomatik zafer kazandığını” ifade etti.

“GÜVENE DAYALI ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ”

Paylaşımında Pakistan’ın farklı aktörlerle kurduğu ilişkilere dikkat çeken Şahin, ülkenin uzun yıllardır İran ile, son dönemde ise Donald Trump liderliğindeki ABD çevresiyle güvene dayalı bir iletişim geliştirdiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in Trump ile yakın ilişkilerine de vurgu yapan Şahin, Münir’in 18 Haziran 2025’te Beyaz Saray’da ağırlandığını ve Trump tarafından “favori generalim” şeklinde tanımlandığını aktardı.

KÖRFEZ’DE ASKERÎ VE STRATEJİK ETKİ

Şahin, Pakistan’ın Körfez ve Orta Doğu’daki etkisine de geniş yer ayırdı. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ile güçlü askerî ve stratejik ilişkiler kurduğunu belirten Şahin, çok sayıda Pakistanlı askerin bu ülkelerde görev yaptığını ifade etti.

Özellikle Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın korunmasında Pakistanlı bir komutanın yer almasının iki ülke arasındaki güven ilişkisini simgelediğini kaydetti.

“NÜKLEER GÜÇ VE MEZHEPSEL DENGE AVANTAJI”

Pakistan’ın nükleer kapasitesine de değinen Şahin, ülkenin İslam dünyasının tek nükleer gücü olarak caydırıcı bir rol üstlendiğini ifade etti. Ayrıca Pakistan’ın yaklaşık 30 milyonluk Şii nüfusuyla bölgedeki mezhepsel dengelerde de önemli bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

“GÜVENLİK ŞEMSİYESİYLE MÜZAKEREYİ KORUDU”

Şahin paylaşımında, Pakistan’ın İran müzakere heyetini hava savunma sistemleriyle koruduğunu ve olası sabotajlara karşı güvenlik şemsiyesi oluşturduğunu ileri sürdü. Bu hamlenin, ülkenin hem askerî tecrübesini hem de güvenlik sağlama kapasitesini dünyaya gösterdiğini belirtti.

AK Partili Şahin, değerlendirmesini “Pakistan, diplomasi ve müzakere tarihinde unutulmayacak bir başarıya imza attı” sözleriyle tamamladı.

İşte Milletvekili Ali Şahin'in yaptığı o paylaşım;