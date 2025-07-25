AK Partili Bülent Arınç, Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti

İBB'ye yönelik başatılan soruşturma kapsamında hakkında yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye başkanı Murat Çalık'ın sağlık sorunları gündem olmuştu.

Geçmişte lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık defalarca cezaevinden hastaneye götürüldü.

AVUKATI DUYURDU! İŞLEM SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

İlk kemik iliği örneğinin yeterli görülmemesi nedeniyle, biyopsinin işleminin tekrar yapılmasına karar verildi. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, işlemin sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini aktardı.

BÜLENT ARINÇ, MURAT ÇALIK'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti. Arınç'ın, ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.