HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Partili Bülent Arınç, Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın sağlık sorunları gündem olmuştu. Bugün tekrar biyopsi işlemi yapılan Çalık'ı AK Partili Bülent Arınç, hastanede ziyaret etti. Arınç'ın ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

AK Partili Bülent Arınç, Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti
Melih Kadir Yılmaz

İBB'ye yönelik başatılan soruşturma kapsamında hakkında yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye başkanı Murat Çalık'ın sağlık sorunları gündem olmuştu.

AK Partili Bülent Arınç, Murat Çalık ı hastanede ziyaret etti 1

Geçmişte lösemi ve lenfoma tedavisi gören Çalık defalarca cezaevinden hastaneye götürüldü.

AK Partili Bülent Arınç, Murat Çalık ı hastanede ziyaret etti 2

AVUKATI DUYURDU! İŞLEM SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

İlk kemik iliği örneğinin yeterli görülmemesi nedeniyle, biyopsinin işleminin tekrar yapılmasına karar verildi. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, işlemin sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini aktardı.

AK Partili Bülent Arınç, Murat Çalık ı hastanede ziyaret etti 3

BÜLENT ARINÇ, MURAT ÇALIK'I HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti. Arınç'ın, ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralıEreğli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
İstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyorİstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyor

Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç hastane ak parti Mehmet Murat Çalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılık suçlaması...

Meral Kaplan gözaltına alındı! Dolandırıcılık suçlaması...

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı

Ayşe Tokyaz vahşice katledilmişti! Aktif görevdeki 4 polise gözaltı

İzmirliler acil servise koştular! 'Fön' çarptı

İzmirliler acil servise koştular! 'Fön' çarptı

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.