AK Partili Bülent Arınç'tan, Çalık için atılan 'Turp gibi' başlığına sert tepki: "Ahlaktan edepten yoksun bir gazete"

AK Partili Bülent Arınç Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Arınç programda değerlendirmelerde bulundu ve bazı basın kuruluşlarına tepki gösterdi.

"AK PARTİ'YE EN BÜYÜK ZARARI VERENLER"

Arınç konuşmasında, "Bunlar çok zavallı insanlar. Yani kendilerini AK Parti'ye yakın göstermeye çalışıyorlar olabilir ama AK Parti'ye de en büyük zararı verenler bu medyadaki böyle laf ebeliği yapan insanlardan ibaret" dedi.

"ONLARIN TELEVİZYONLARI DOLDURMASI BİZİ İKİNCİ PARTİ KONUMUNA DÜŞÜRDÜ"

Arınç, "Onlar benim gözümde küfürlük, başka bir şey değil ve onların televizyonları doldurması bizi ikinci parti durumuna düşürdü" ifadelerini kullandı.

Arınç açıklamalarının devamında; hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık için de konuştu.

YENİ AKİT'İN 'TURP GİBİ' BAŞLIĞINA SERT TEPKİ: "AHLAKTAN, EDEPTEN YOKSUN BİR GAZETE"

Hastalığı gündem olan Çalık için Yeni Akit Gazetesi'nin attığı 'Turp gibi' başlığını sert dille eleştiren Çalık, "Bir utanmaz gazete var. Ahlaktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim" şeklinde konuştu.

Sadece Çalık'ı da ziyaret etmediğini aktaran Arınç, "Zannediyorlar ki ben sadece Murat Çalık'ı ziyarete gittim. Ben ekonomist değilim kardeşim, ben hukukçuyum. Benimle hukuk adına konuşun siz" dedi.