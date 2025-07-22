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AK Partili Cıngı'dan enflasyon değerlendirmesi! Yaşadığı durum üzerinden örnek verip anlattı: "En son 20-25 TL'ye almıştım, 200 lira dedi şok oldum"

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Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı katıldığı bir canlı yayında enflasyon değerlendirmesinde bulundu. Kendi yaşadığı bir durumdan örnek veren Cıngı, "Bir tane Talcid alayım dedim. Kaç lira dedim, 200 lira dedi. En son 20-25 TL'ye almıştım. Şok oldum. Geçen yine aldım 250 liraya" dedi. Fiyat artışları üzerinden karşılaştırma yapan Cıngı, "Fiyat artışlarında azalmayı hissediyoruz biz" şeklinde konuştu. İşte detaylar...

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı TV1'de 1.Gün adlı bir programa katıldı ve değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon artışı oranlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Cıngı, kendi yaşadığı bir olayı anlattı.

AK Partili Cıngı dan enflasyon değerlendirmesi! Yaşadığı durum üzerinden örnek verip anlattı: "En son 20-25 TL ye almıştım, 200 lira dedi şok oldum" 1

"200 LİRA DEDİ ŞOK OLDUM, EN SON 20-25 TL'YE ALMIŞTIM"

Seçim kampanyası döneminde esnaf ziyaretleri yaptıklarını aktaran Cıngı, "Ben de Talcid dediğimiz şey vardır ya bir gün önce biraz midem yandı bitmiş evde. Bir tane Talcid alayım dedim. Kaç lira dedim, 200 lira dedi. En son 20-25 TL'ye almıştım. Şok oldum. Tamam yapacak bir şey yok 200 liraya aldım" dedi.

AK Partili Cıngı dan enflasyon değerlendirmesi! Yaşadığı durum üzerinden örnek verip anlattı: "En son 20-25 TL ye almıştım, 200 lira dedi şok oldum" 2

"FİYAT ARTIŞLARINDA AZALMAYI HİSSEDİYORUZ BİZ"

Geçen günlerde yine aynı ilacı aldığını söyleyen Cıngı, "250 liraya. Yani benim almadığım belki 2 sene içerisinde enflasyon ciddi bir oranda 25 30 liralık bir ürünü 200 liraya taşımış. 10 kat artmış. Ama şu anda bakıyorsunuz 200 liradan 250'ye geldiyse yüzde 20 gibi 25 gibi bir enflasyondan bahsedilir. Yani fiyat artışlarında azalmayı hissediyoruz biz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Milletvekili ak parti
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