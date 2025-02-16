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AK Partili Elitaş'tan 'erken seçim' açıklaması! "CHP, onaylarsa yaparız"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.02.2025 17:13
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elitaş erken seçim tartışmalarına da değindi. "Millet bize 28 Mayıs tarihinde ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi" diyen Elitaş "Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür" diye konuştu.

AK Partili Elitaş'tan 'erken seçim' açıklaması! "CHP, onaylarsa yaparız"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Başkent Kulisi programında konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Elitaş "İki arkadaş da hakaret ederek mağdur olmak istiyorlar" dedi. Erken seçim için de konuşan Elitaş, "Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür" diye konuştu.

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Elitaş'ın açıklamasından satır başları:

"İKİ ARKADAŞ DA HAKARET EDEREK MAĞDUR OLMAK İSTİYOR"

"CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı kendileri hakkında dava açılabilmesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Yargı mensuplarına dahi hakaret ederek 'Bir dava mağduru olabilir miyim?' diye plan yapıyor. İki arkadaş da hakaret ederek mağdur olmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Pınarhisar'a giderken kendisini desteklemeye gelen herkesten sükunet istedi. Yargıya hakaret ederek kendisi hakkında dava açılması için belli bir gayret gösteriyor. Başsavcıyı tehdit ederek, dava açılıp mağdur olmak istiyor. Öbür tarafta bir şiir okunuyor ve mağduriyet doğuyor. Bu tarafta TCK'da suç sayılan şeyler yapılıyor.

Biz neden birinin adaylığını engellemek için Yargı mensuplarını etkileyelim ki? Cumhurbaşkanımızın son ziyaretleri küresel bir aktör olduğunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiği yolları takip ederek o yoldan geçmek isteyenler yanlış yolu tercih ediyorlar.

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ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI: "CHP ONAY VERİRSE..."

Seçimler 2028 yılının Mayıs ayında olacak. Yerel seçimler Mart ayının son pazar günü yapılır. 5 yılda bir 31 Mart'ta olacak. Öne alınmış seçim dediğim Türkiye coğrafyası için Ekim ve Kasım aylarıdır. CHP erken seçim çağrısı yapıyor ama millet bize 28 Mayıs tarihinde ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Biz bu yetkiyi son ana kadar kullanmak mecburiyetindeyiz. Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür. "

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Elitaş erken seçim ak parti
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