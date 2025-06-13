AK Parti 22 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu: "Emekli maaşları gündemde değil"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin enerji arzı için hazırladıkları 22 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, "Bu düzenleme enerjide yerlilik oranımızı artırmak, maden kaynaklarımızı daha etkin kullanmak ve çevreyi koruyarak üretimi artırmak hedefiyle hazırlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle madencilikte bürokrasi azalmakta, izin süreçleri hızlanmakta ve yatırımcılar için öngörülebilirlik artırılmaktadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Güler, bugün 22 maddeden oluşan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Güler, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, "Bu vizyonun en önemli ayaklarından biri şüphesiz ki enerjide tam bağımsızlıktır. Enerji güvenliği milli egemenliğin, kalkınmanın ve uluslararası rekabet gücünün de temelini oluşturmaktadır. AK Parti grubu olarak bizler Türkiye'nin enerji arz güvenliği geliştirmek, yerli ve milli kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek ve madencilik faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getirmek amacıyla hazırladığımız kapsamlı kanun teklifini bugün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz ettik" dedi.

'ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bu teklifin yalnızca bir yasal düzenleme değil, Türkiye'nin enerji ve madencilik stratejilerinde de yeni alana geçtiğinin göstergesi olacağını belirten Güler, "Enerji ve doğal kaynaklar sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlığımızın, üretim gücümüzün ve uluslararası rekabet kapasitemizin de temel dayanaklarını oluşturmaktadır. 2002 yılında 31 bin 846 megavat olan kurulu gücümüz 2024 Nisan itibarıyla 118 bin 668 megavata ulaşmıştır. 2035 yılı için hedeflenen kurulu güç hedefimiz de 226 bin 700 megavat olacaktır. AK Parti grubu olarak her dönemde ülkemizin kalkınması, aziz milletimizin güvenliği ve hayat standartlarının yükselmesi için önemli reformlar da hayata geçiriliyor. Bugün sunduğumuz bu teklif ile Türkiye'nin Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda enerji arz güvenliğini temin etmeye ve maden kaynaklarımızın verimli kullanımı ile birlikte çok önemli adımlar atılmış olacak" diye konuştu.

'BÜROKRASİ AZALACAK'

Güler, 4 Ağustos 2022'de Karadeniz'deki en büyük keşif ile 9,5 milyon metreküp üretim yapıldığına işaret ederek, "2028 hedefimiz inşallah 40 milyon metreküp olacaktır. Sadece buradaki mevcut üretimden 4 milyon hanemiz doğrudan yararlanacaktır. 2028 hedefimiz gerçekleşince inşallah hane sayımız da 17 milyonu aşacaktır. 5 Mayıs 2021'de Şırnak Gabar Petrol Sahası'nda kara alanlarındaki ülkemizin en büyük keşfi gerçekleştirilmiş. Burada mevcut günlük üretim 81 bin 66 varil olmakla inşallah yıl sonu hedefi olaraktan da yapılacak yatırımlarla 100 bin varile çıkarılması hedeflenmektedir. Bu iki örneği ülkemizin nasıl bir yeraltı zenginliğine sahip olduğunu göstermesi bakımından dikkatinize sunmak istiyorum. Takdir edersiniz ki bu zenginlikler yer altında kalmaya devam ettikçe etkin ve verimli bir şekilde işlenmedikçe bizlere, ülkemize bir katkısı olamayacaktır. İşte bu düzenleme enerjide yerlilik oranımızı artırmak, maden kaynaklarımızı daha etkin kullanmak ve çevreyi koruyarak üretimi artırmak hedefiyle hazırlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle madencilikte bürokrasi azalmakta, izin süreçleri hızlanmakta ve yatırımcılar için öngörülebilirlik artırılmaktadır" dedi.

'EMEKLİ MAAŞLARI GÜNDEMDE DEĞİL'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, emekli maaşı artışlarına ilişkin, "Şu anda gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Çünkü bizim temmuz ayının ilk 3’üncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber hem memur maaşlarına yapılacak zam, emeklilerimize yapılacak zam ortaya çıkıyor. SSK ve BAĞ-KUR ayrı, emekli sandığı ayrı değerlendiriyor. Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla görüşme geçen yıllarda olduğu gibi olacaktır. Ama şu anda henüz bir görüşme herhangi bir bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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