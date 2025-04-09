AK Partili Hamza Dağ'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki! "CHP Genel Başkanı iç savaş istiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Şişli’de yaptığı konuşma siyasetin gündemine oturdu. Özel’in açıklamalarına AK Partili Hamza Dağ sert tepki gösterdi. Dağ, Özel’in iç savaş istediğini iddia etti.

"TÜRKİYE'Yİ ATEŞE ATMAK İÇİN ÇIRPINIYOR"

Dağ, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor. CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye’yi ateşe atmak için çırpınıyor.

CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor.

Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin.

CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor."