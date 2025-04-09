HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Partili Hamza Dağ'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki! "CHP Genel Başkanı iç savaş istiyor"

AK Partili Hamza Dağ, Şişli’de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi. Dağ, Özel’in açıklamalarını sert dille eleştirerek, toplumu kışkırttığını ifade etti.

AK Partili Hamza Dağ'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki! "CHP Genel Başkanı iç savaş istiyor"
Begüm Özkaynak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Şişli’de yaptığı konuşma siyasetin gündemine oturdu. Özel’in açıklamalarına AK Partili Hamza Dağ sert tepki gösterdi. Dağ, Özel’in iç savaş istediğini iddia etti.

"TÜRKİYE'Yİ ATEŞE ATMAK İÇİN ÇIRPINIYOR"

Dağ, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor. CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye’yi ateşe atmak için çırpınıyor.

CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor.

thumbs_b_c_5a88293134ee5f1774341c2f26888d28

Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin.

CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY Mart ayında hizmet verdiği yolcu sayısını açıkladıTHY Mart ayında hizmet verdiği yolcu sayısını açıkladı
Ankara'da yağmur etkili oldu! İstinat duvarı çöktüAnkara'da yağmur etkili oldu! İstinat duvarı çöktü

Anahtar Kelimeler:
Şişli Hamza Dağ Özgür Özel miting
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.