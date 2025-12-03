HABER

AK Partili İbiş'ten Özgür Özel'in "Deden neredeydi" sorusuna yanıt: "İşte cevabı.."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

AK Partili İbiş'ten Özgür Özel'in "Deden neredeydi" sorusuna yanıt: "İşte cevabı.."
Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Senin deden neredeydi' sözlerine yanıt verdi.

"BİR ASIR ÖNCE NEREDE OLDUĞUNU SORMUŞSUN? İŞTE CEVABI..."

Paylaşımında "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun?" sorusuyla başlayan İbiş, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın
@eczozgurozel,

Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun?

İşte cevabı; 👇🏻

Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

AK Partili İbiş ten Özgür Özel in "Deden neredeydi" sorusuna yanıt: "İşte cevabı.."

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

