AK Partili İnan'dan CHP'ye 'anket' göndermesi: "Milli ekonomiye verilen zarar söylem değişse de unutulmaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce açıkladıkları boykot listesini boşalttıklarını söyledi. Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan CHP'yi bu noktadan eleştirdi ve "CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yapmış ve birçok markayı boykot listesine eklemişti.

"BOYKOT LİSTESİNİ BOŞALTIYORUM"

Konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha yapan Özel, "19 Mart’ta ilan ettiğimiz tüm boykot listesini boşaltıyorum. Yeni tur yeni bilet. Önümüze bakıyoruz. Herkes işini ona göre yapsın" dedi.

İNAN'DAN CHP'YE 'ANKET' GÖNDERMESİ

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Özel'in bu çıkışıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. İnan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca söyledik. Türkiye’nin birinci partisinin AK Parti olduğunu; milletimizin desteğiyle, liderimizin başkanlığında güçlenerek yolumuza devam ettiğimizi her fırsatta vurguladık.

"ANKETLERDEKİ DÜŞÜŞÜ KENDİNİZ TEYİT ETMİŞ OLDUNUZ"

CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla, bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Dün milli ekonomiyi hedef alan “boykot” çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün “listeyi boşaltıyoruz” diyerek yön değiştirdi.

"MİLLİ EKONOMİYE VERİLEN ZARAR, SÖYLEM DEĞİŞSE DE UNUTULMAZ"

Çevir kazı yanmasın diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır; zamanı gelince de gereğini yapar.

"ÖNCE YÖNETTİĞİNİZ BELEDİYELERE BAKIN"

Gündem değiştirmek yerine önce yönettiğiniz belediyelere bakın: toplanmayan çöpler, kesilen sular, koku yayan altyapılar ortada duruyor. Siyaset; harcınız olmayan işlerle uğraşmak değil, belediyelerde çözülen altyapı sorunlarıyla, kesintisiz suyla, zamanında toplanan çöple, kente nefes aldıran hizmetlerle istikrar, güven ve hizmet üretmektir"

