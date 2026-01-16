HABER

AK Partili ismin yeğeni gözaltına alınmıştı! Mert Ayaydın hakkında karar verildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün gözaltına alınan yeni bir isim ortaya çıkıyor. Son operasyonda AK Partili Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Ayaydın hakkında karar verildi.

Rosetta

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında dün 18 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan birinin AK Partili Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın olduğu ortaya çıktı. Ayaydın bugün adliyeye sevk edildi ve ifadesi alındı.

MERT AYAYDIN HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Mahkemeye sevk edilen Mert Ayaydın hakkında ev hapsi kararı verildi.

AYAYDIN: "ÇOK ŞAŞKINIM"

Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Şaşkınım. Ben de sizlerden öğrendim. Bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz, kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında, savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz. Çok şaşkınım."

Aydın Ayaydın

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

