AK Partili ismin yeğeni gözaltına alınmıştı! Mert Ayaydın hakkında karar verildi

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında dün 18 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan birinin AK Partili Aydın Ayaydın'ın yeğeni Mert Ayaydın olduğu ortaya çıktı. Ayaydın bugün adliyeye sevk edildi ve ifadesi alındı.

MERT AYAYDIN HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Mahkemeye sevk edilen Mert Ayaydın hakkında ev hapsi kararı verildi.

AYAYDIN: "ÇOK ŞAŞKINIM"

Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Şaşkınım. Ben de sizlerden öğrendim. Bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz, kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında, savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Gözaltı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz. Çok şaşkınım."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Aydın Ayaydın