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AK Partili Mehmet Ergün Turan'dan CHP'li Mehmet Murat Çalık açıklaması! "Onu seven birisiyim, ev hapsi verilmedilir"

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmıştı. Sağlık problemleri olan Çalık, hastanedeki tedavisinin ardından tekrardan cezaevine gönderilmişti. AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Çalık'a sağlık durumu nedeniyle ev hapsi şeklide adli kontrol verilmesi gerektiğini savundu.

AK Partili Mehmet Ergün Turan'dan CHP'li Mehmet Murat Çalık açıklaması! "Onu seven birisiyim, ev hapsi verilmedilir"
Recep Demircan

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı birinci oturumunda, AK Partili Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sağlık durumuna rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen tutuklu CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında konuştu.

"MURAT ÇALIK'I SEVEN BİRİSİYİM"

Çalık'a sağlık durumu nedeniyle ev hapsi şeklide adli kontrol verilmesi gerektiğini savunan Turan şunları söyledi:

“Ben umudumu söyleyeyim. Başta bir dileğimi söyleyeyim. Bu insani dilektir. İnsani bir dilektir. Başta mesela Mehmet Murat Çalık arkadaşımızın, başkanımızın hastalığı var, şeyi var. Suçludur, masumdur… Ben şahsen Mehmet Murat Çalık arkadaşımızı seven birisiyim. Ama bakın yargı bir şey yapıyor.

AK Partili Mehmet Ergün Turan dan CHP li Mehmet Murat Çalık açıklaması! "Onu seven birisiyim, ev hapsi verilmedilir" 1

"BU İNSANİ DURUŞUMUZDUR"

Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Benim de umudum hasta olan bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanmasıdır. Ve yine bir umudumu söyleyeyim. Bu da insani bir umuttur. Çünkü bu ailelerin bu ailelerin onlarca çocuğu, genci, eşi var. Benim umudum, umudum bu arkadaşlarımızın masum olmasıdır. Bu umudu taşımak istiyorum onların aileleri adına. Yani onların suçlu olmasından bu AK Parti grubunda mutlu olacak, iyi ki suçlular, iyi ki suç işlediler diyecek psikopatlıkta bir arkadaşımız olduğu kanaatinde değilim. Benim duygum, umudum bu şu anda üzerlerinde tutuklanan, yapan arkadaşların masum olmasıdır. Ama değerli arkadaşlar bu insani duruşumuzdur. İnsani bakış açımızdır.”

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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