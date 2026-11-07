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Kırmızı bültenle aranıyordu: Özbek uyuşturucu baronu kılık değiştirmiş: Serada gizlenirken yakalandı

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Doğukan Akbayır

Kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdiev'in tarım işçisi kılığına girdiği belirlendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Khudayberdiev, bir serada saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadele, uluslararası çapta bir firarın sonunu getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı bulunan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev’in Mersin’e geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Özbek uyuşturucu baronu kılık değiştirmiş: Serada gizlenirken yakalandı 1

SERALARDA TARIM İŞÇİSİ KILIĞINDA GİZLENMİŞ

Narkotik polisinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Khudayberdıev’in yakalanmamak için kentin tarım bölgelerini seçtiği belirlendi. Uzun süredir Mersin’de bulunan şüphelinin, bölgedeki tarım alanlarında ve seralarda işçi olarak çalışarak kendisini gizlediği saptandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Özbek uyuşturucu baronu kılık değiştirmiş: Serada gizlenirken yakalandı 2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden ekipler, seraların bulunduğu bölgedeki bir eve operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen şok baskınla gözaltına alınan uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Özbek uyuşturucu baronu kılık değiştirmiş: Serada gizlenirken yakalandı 3

İKİ ARAÇTA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan yine Mersin’nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapulan operasyonda iki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zühtü S.A.’nın aracında yapılan aramada yaklaşık 1490 gram MET maddesi ele geçirilirken; ikamet adresinde yapılan aramada ise darali 6,19 gram MET maddesi ele gecirildi.

Yine Y.E.A.’nın aracında yapılan aramada yaklaşık 48 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu
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