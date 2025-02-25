AK Partili Mesut Özil heyecanını saklamadı! Yeni göreviyle ilgili ilk kez konuştu: "Şimdi çok çalışma zamanı"

AK Parti'nin uzun süre heyecanla beklediği kongre pazar günü gerçekleşmişti. Yeni yönetim kadrolarının belirlendiği kongrede Mesut Özil ismi büyük ses getirdi. Futbolu bırakıp siyasete atılan Özil bir de AK Parti'nin MKYK listesinde kendine yer bularak gündem oldu.

MESUT ÖZİL: "HEYECAN VERİYOR"

Özil, yeni göreviyle ilgili duygularını ilk kez paylaştı. Günaydın'a konuşan Özil, heyecanlı olduğunu vurguladı.

Kendini Türkiye sevdalısı bir ailenin üyesi olarak gördüğünü söyleyen Özil şöyle konuştu:

"Sayın cumhurbaşkanımız 'Yürüyüşümüzü kimse durduramaz' dedi ve Türkiye'nin yeni hedeflerini tek tek sıraladı. Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak.

"SEVDAMIZ BELLİ, DAVAMIZ BELLİ"

Sevdamız belli, davamız belli! Şimdi çok çalışma zamanı! Böyle onurlu ve kutlu bir göreve seçilmekten dolayı gururluyum. Allah utandırmasın."

ASİL LİSTEDEYDİ

Mesut Özil, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK listesinin asıl üye adayları arasındaydı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır