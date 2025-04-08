AK Partili Metiner 'Cuntacı' çıkışı yapan Özel için Meclis'i işaret etti! "Dokunulmazlık zırhı bu tür sonuçlar doğuruyor"

AK Partili eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, köşesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Özel geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı konuşmada 'Cuntacı' ifadesini kullanmıştı.

Özel'in bu ifadesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapılırken, Metiner de köşesinde bu duruma değindi.

Metiner, "Özel için gereken neyse yapmamak bu siyasetsizlik ve hukuksuzluk düzenine bir biçimde arka çıkmak anlamına gelir. Hukuken yapılması gereken şey, bu suç içeren sözler ve fiiller için fezlekeler düzenleyip Meclis’e göndermektir" dedi.

"SİYASİ BİR ELEŞTİRİ DEĞİLDİR"

Özel'in sözlerinin siyasi bir eleştiri olmadığını da vurgulayan Metiner, "Milletin hür ve helal oylarıyla seçilmiş devlet başkanını 'cuntanın başı' ilan etmek, siyasi bir eleştiri hiç değildir. Bu bağlamda bir de 'meşruiyet' tartışması açmak hem demokratik değildir hem siyaset değildir. Bu düpedüz milli iradeye hakaretamiz bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.

"GEREKEN NEYSE YAPMAMAK BU SİYASETSİZLİK VE HUKUKSUZLUK DÜZENİNE ARKA ÇIKMAK ANLAMINA GELİR"

Metiner'in yazısından ilgili bölüm şu şekilde:



"Özel dokunulmazlık zırhının arkasına sığınarak hem seçilmiş Cumhurbaşkanına hem de yargı organına her türlü hakaret ve suçlamada bulunup ülkeyi sokaklarda bir kaosa ve çatışmaya sürüklerken seyirci kalmak da ayrıca siyasi ve hukuki bir cürümdür. Özel için gereken neyse yapmamak bu siyasetsizlik ve hukuksuzluk düzenine bir biçimde arka çıkmak anlamına gelir.

"BU SUÇ İÇEREN SÖZLER VE FİİLLER İÇİN FEZLEKELER DÜZENLEYİP MECLİS'E GÖNDERMEKTİR"

Hukuken yapılması gereken şey, bu suç içeren sözler ve fiiller için fezlekeler düzenleyip Meclis’e göndermektir. Özel’in bir milletvekili olarak dokunulmazlığı olduğu için savcıların bundan başka yapabilecekleri bir şey yok zaten.

"DOKUNULMAZLIK ZIRHI BU TÜR SONUÇLAR DOĞURUYOR"

Bu konuda savcılıklar hem re’sen hem de vatandaşlardan gelen suç duyuruları dolayısıyla gerekeni yapıyorlar hukuk içinde. Siyaseten yapılması gereken ise Meclis’e gönderilen bu fezlekelerin işleme konulmasıdır. Ne yazık ki meclis bu konuda üstüne düşeni yapmadığı için bu gayrı meşru siyaset düzeni varlığını sürdürebiliyor. Meclis’teki fezlekelere nedense dokunulmuyor. Dolayısıyla dokunulmazlık zırhı bu tür sonuçlar doğuruyor. Bu çözülmesi gereken bir sorundur. Aksi takdirde kimsenin şikayete hakkı olmaz.

"BUNDAN SONRASI FELAKET OLUR"

Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini yitirdiğini ilan edip sokakları adres göstermek, sıradan eleştirilerle geçiştirilecek bir olay değildir. Bunun gereği yapılmazsa ve yapılmayacağı görülürse, bundan sonrası felaket olur"