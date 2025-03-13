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  4. AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı: Kendinize gelin ya!

AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı: Kendinize gelin ya!

13.03.2025 08:40
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AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner’in katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için ‘önder’ ifadesiyle ilgili açıklama yaparken verdiği örnek tepki çekti. Mutafa Kemal Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümlede ‘önder’ sıfatıyla ilgili yorumunda kullanan Metiner’e İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı çok sert sözlerle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan 'PKK'nin kurucu önderi' ifadesiyle bahsetmesi dikkat çekmişti.

Ekol TV'de canlı yayına katılan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Bahçeli'nin ifadesini savununca İYİ Partili Cenk Özatıcı ile aralarında sert bir tartışma yaşandı.

Metiner'in Atatürk örneği vermesine sinirlenen Özatıcı, "Öcalan ile Atatürk’ü aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi" yanıtını verdi.

İkili arasında canlı yayında şu diyalog yaşandı:

Metiner: Ne var yanlış bir şey değil ki o yani PKK'nın kurucu önderi kim Abdullah Öcalan yani Atatürk için de önder dediğimiz için artık 'önder' kelimesini başkaları için kullanmayacak mıyız? Sırf 'önder' kelimesini diyeceğiz ki münasıran Atatürk artık 'önder' kelimesini başkaları için kullanmayacak mıyız?

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Özatıcı: Mustafa Kemal Paşa ile kıyaslıyorsunuz hocam ne diyorsunuz Allah aşkına! Yani kendinize gelin ya! Yani Abdullah Öcalan ile siz aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi böyle bir saygısızlık olur mu? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin banisi ile 50 bin Türk vatandaşının katili alçağı siz aynı cümlede 'önder' olarak nasıl kullanıyorsunuz?

Metiner: PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan...

Özatıcı: Bebek katilidir, ne önderi ya adamı barış güvercini yaptınız yazık ya!

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Metiner: PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'dır teknik olarak böyledir. Sayın Bahçeli'nin söylediği de doğrudur. Bu kelimeye niye olumsuz anlam yükleniyor onu anlamıyorum. Hele hele bunu söyleyen MHP gibi Türk milliyetçiliğinin bilge lideri bir insana bunu söylemek hadsizliğin ötesidir ya!

Özatıcı: Hadsizliği yapan sizsiniz beyefendi, siz Mustafa Kemal Paşa ile Öcalan'ı aynı cümle içerisinde kullanıyorsunuz 'önder' olarak bundan daha büyük hadsizlik olur mu ya! Ben buna tahammül göstermem onu söyleyeyim yani!

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MEHMET METİNER’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Metiner programın ardından sosyal medyadaki tepkilerle ilgili bir açıklama yaparak sözlerine açıklık getirdi. Metiner yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Ekol TV’de daimi konuk olduğum “Ekol Gündem” programında sunucu arkadaşımız bana MHP Genel Başkanı muhterem Devlet Bahçeli’nin Öcalan için kullandığı “PKK’nın kurucu önderi” lafını sordu.

Ben de “Sayın Bahçeli’nin dediği doğrudur. Öcalan PKK’nın kurucu önderidir. Teknik olarak bu böyledir. Kelimelere takılmamak lazım. Artık bunları aşmamız lazım” dedim.

Bunu der demez bir partiyi temsilen katılan zat “Öcalan kurucu önder değil terörist başıdır. Siz onu barış elçisi gibi sunamazsınız” diye saygıyla bağdaşmayan bir üslupla karşılık verdi.

Konuyu birden Atatürk’e getirip bağladı.

Ben bunun üzerine “Atatürk için önder kelimesi kullanıldı diye artık önder kelimesini bir başkası için kullanmayacak mıyız yani? Teknik bir gerçeklik olarak Öcalan da PKK’nın kurucu önderidir. Bunu diyen Türk milliyetçiliğinin bilge liderine milliyetçilik ve vatanseverlik üzerinden laf etmek, hadsizliğin de ötesi bir şeydir” dedim.

Konuşmamın hiç bir yerinde Atatürk’le Öcalan’ı mukayese etmediğim halde bu mukayeseyi yaptığımı iddia eden birinin bir partinin temsil katına kadar yükselmiş olması, siyaset kurumu adına ziyadesiyle üzücüdür.

Ben sadece önder kelimesi üzerinden bir açıklama yaptım. PKK’nın kurucu önderi demenin teknik olarak bir gerçekliği ifade ettiğini, bunu başka mecraya çekmenin de yanlış olduğunu ve Sn. Bahçeli’nin milliyetçiliğini ve vatanseverliğini bu ifade dolayısıyla tartışma konusu yapmanın hadsizlik olduğunu söyledim.

O birilerinin aynı cümle içinde Atatürk’le Öcalan’ı mukayese ettiğim iddiası iftiradan ibarettir.

Atatürk ‘ü durduk yere tartışmaya dahil eden birinin Atatürk üzerinden siyaseten nemalanmaya kalkışmasını anlarım anlamasına ama çarpıtmayı ahlak edinen bir siyaset anlayışını demokratik siyaset adına çok kötü bir örnek olarak görüp kınarım.

Çok yazık!

Silahların bırakılmasından duyulan rahatsızlığın taşındığı yere bakın. Atatürk’ün bu tarz bir rahatsızlığın istismar aracı olarak kullanılması ziyadesiyle üzücüdür.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Metiner Abdullah Öcalan atatürk
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