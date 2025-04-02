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  4. AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması! "Ne istediniz kızcağızdan? Yılanın başı bunlar değil" diyerek 'şebeke' çıkışı yaptı

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması! "Ne istediniz kızcağızdan? Yılanın başı bunlar değil" diyerek 'şebeke' çıkışı yaptı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.04.2025 15:11
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Üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Tüketimi durdurma' çağrısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemine girdi. Özel bu yönde bir çağrıda bulunurken, TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykot çağrısını paylaştı. Bu konu tartışma yaratırken, TRT başarılı oyuncunun dizi kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak AK Partili Mücahit Birinci ise dikkat çeken 'şebeke' çıkışı yaptı ve "Ne istediniz kızcağızdan" dedi.

AK Partili Mücahit Birinci'den 'Aybüke Pusat' açıklaması! "Ne istediniz kızcağızdan? Yılanın başı bunlar değil" diyerek 'şebeke' çıkışı yaptı

Üniversite öğrencilerin başlattığı 'tüketimi durdurma' çağrısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemine girdi. Bu çağrı bugün Türkiye'nin ana gündem maddesi olurken, TRT'de yayınlanan Teşkilat adlı dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da boykot çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı.

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TRT GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU! AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Bu durum tartışma yaratırken, TRT'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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"MESLEKİ PROFESYONELLİĞE AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Sobacı yaptığı açıklamada "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

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BİRİNCİ'DEN 'ŞEBEKE' ÇIKIŞI

Konuyla ilgili olarak AK Partili Mücahit Birinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Birinci, 'Şebeke' çıkışı yaptı.

"NE İSTEDİNİZ KIZCAĞIZDAN?"

Birinci paylaşımda TRT'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

Aybüke Pusat'ı neden kadrodan çıkardınız ki? Valla bana kalırsa bu dizicilerle uğraşmaktan çok, bunların başına çöreklenmiş jakoben, tekçi zihniyeti alt etmek lazım. Fikri iktidar için bir yol haritası üretmek lazım. Garibanlarla uğraşmak boş iş. Bu yavrucakların meseleleri tahlil edecek idrakleri yok ki? Ne istediniz kızcağızdan?

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"ÜLKEDE BİR ŞEBEKE MEVCUT, SAVAŞACAK MIYIZ, OTURACAK MIYIZ?"

Yılanın başı bunlar değil. Ülkede bir şebeke mevcut. Bununla savaşacak mıyız, oturacak mıyız? Buna karar verelim"

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Mücahit Birinci teşkilat trt
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