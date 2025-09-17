HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Partili Özdemir'den CHP lideri Özel'in iddialarına yanıt: "Müfteri olarak anılacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün dile getirdiği iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

AK Partili Özdemir'den CHP lideri Özel'in iddialarına yanıt: "Müfteri olarak anılacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon öncesinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun bir MHP İl Başkan Yardımcısı ve bir AK Parti İl Başkan Yardımcısı tarafından aranarak 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' şeklinde teklifte bulunulduğunu iddia etti.

AK Partili Özdemir den CHP lideri Özel in iddialarına yanıt: "Müfteri olarak anılacak" 1

ÖZEL'E YANIT: "SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özel'in iddialarına yanıt verdi. Özdemir paylaşımında, "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel’i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum.

AK Partili Özdemir den CHP lideri Özel in iddialarına yanıt: "Müfteri olarak anılacak" 2

"İKİ AYDIR HERHANGİ BİR BELGE SUNAMADI"

Daha önce Manavgat için, '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdüYer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdü
Bakan Fidan, Suudi ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştüBakan Fidan, Suudi ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Abdullah Özdemir ak parti
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.