HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Özdemir'den muhalefete tepki: Hiçbir siyasi figür Türkiye Cumhuriyeti'nden üstün değildir

AK Partili Özdemir'den muhalefete tepki: Hiçbir siyasi figür Türkiye Cumhuriyeti'nden üstün değildir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.03.2025 23:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından muhalif partilerden sert tepki gelmişti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de sosyal medya hesabından muhalefete tepki gösterdi. Özdemir, "Muhalefetin, Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir." ifadelerini kullandı.

AK Partili Özdemir'den muhalefete tepki: Hiçbir siyasi figür Türkiye Cumhuriyeti'nden üstün değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından hem muhalefetten hem de iktidardan peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

67ab9fa65d727

Özdemir sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse, siyasi kimliği ne olursa olsun, hukukun üstünde değildir. Yargının başlattığı bir soruşturmayı çarpıtmak, kamuoyunu yönlendirmek ve süreci itibarsızlaştırmak, iyi niyetle izah edilemez.

Başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı siyasetçilerin, hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir.

Ekran görüntüsü 2025-03-19 233920

Anamuhalefet partisi temsilcileri, adaletin tecellisini beklemek yerine, algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalışmaktadır. Ancak unutulmasın ki, hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin üstünde değildir. Adalet herkes için gereklidir ve hukuk, siyasi şovlara kurban edilemez.

Bizler hukukun üstünlüğünü savunmaya, yargı sürecini sükûnetle takip etmeye, yargının işleyişine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı uyanık olmaya devam edeceğiz.

250 milyon liralık vurgun iddiası! Hem de belediyeye ait araçlarla.. Düzce Belediye Başkanı Özlü, özel ekip kurup baskın yaptı250 milyon liralık vurgun iddiası! Hem de belediyeye ait araçlarla.. Düzce Belediye Başkanı Özlü, özel ekip kurup baskın yaptı
Hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ifade verdi! "Mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk"Hakkında soruşturma başlatılan Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ifade verdi! "Mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk"
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Özdemir ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandı

Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandı

Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat' şirketine el konuldu!

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat' şirketine el konuldu!

Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı!

Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüsü çıktı!

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin diploması iptal edilmişti! Gerekçeleri belli oldu: FF detayı

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin diploması iptal edilmişti! Gerekçeleri belli oldu: FF detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.