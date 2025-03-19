AK Partili Özdemir'den muhalefete tepki: Hiçbir siyasi figür Türkiye Cumhuriyeti'nden üstün değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından hem muhalefetten hem de iktidardan peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özdemir sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse, siyasi kimliği ne olursa olsun, hukukun üstünde değildir. Yargının başlattığı bir soruşturmayı çarpıtmak, kamuoyunu yönlendirmek ve süreci itibarsızlaştırmak, iyi niyetle izah edilemez.

Başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı siyasetçilerin, hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir.

Anamuhalefet partisi temsilcileri, adaletin tecellisini beklemek yerine, algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalışmaktadır. Ancak unutulmasın ki, hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin üstünde değildir. Adalet herkes için gereklidir ve hukuk, siyasi şovlara kurban edilemez.

Bizler hukukun üstünlüğünü savunmaya, yargı sürecini sükûnetle takip etmeye, yargının işleyişine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı uyanık olmaya devam edeceğiz.