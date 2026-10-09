AK Partili Özlem Zengin’den fon krizi çıkışı: “Listenin tamamı açıklansın”

Fon skandalı siyasetin gündemindeki yerini korurken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den dikkat çeken bir çıkış geldi. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Zengin, olayın nasıl gerçekleştiğinin ve kamu içindeki bağlantıların ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesini isteyen Zengin, fon kriziyle bağlantılı isimlerin yer aldığı listenin tamamının açıklanması çağrısında bulundu.

Zengin, yaşananları şöyle değerlendirdi:

“Bu yaşanan, adına ne koyarsak koyalım; fon zihni, fon krizi, fon meselesi, fon soygunu, ne dersek diyelim bu önemli bir meseledir.”

Zengin, soruşturmanın yalnızca kimlerin ne kadar para kazandığı üzerinden yürütülmemesi gerektiğini belirterek, kamu içindeki bağlantıların da ortaya çıkarılmasını istedi:

“Biz ‘Kim kaç lira almış’tan öte ‘Bu suç nasıl işlendi’, ‘Bu suçu işleyenler içerisinde kamuda kim, hangi şekilde dahil oldu’ bunun tespit edilmesi tüm Türkiye’nin geleceği için çok önemli, Türkiye siyasetinin geleceği için önemli.”

Zengin, sorumluların siyasi veya bürokratik konumlarına bakılmadan soruşturulması gerektiğini de söyledi:

“Kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir.”

Zengin, ihmali bulunan kamu görevlilerinin de ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı:

“Olmuş ama nasıl olmuş, kim görevini yapmamış, kim görevini ihmal etmiş, Türkiye’ye, AK Parti’ye, bizim insanımıza, bu ülkenin tertemiz insanlarına bu yükü kim getirmiş, kim neyi, nerede yapmamış? Bunu öğrenecek olan da Devlet Denetleme Kuruludur.”

Genel Kurul’daki tartışmanın devamında Zengin, fon skandalıyla bağlantılı olduğu belirtilen isimlerin yer aldığı listenin bütünüyle kamuoyuna açıklanmasını istedi:

“Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum, hepsinin açıklanmasını istiyorum. Nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın. Herkes bence sulhe ulaşsın.”