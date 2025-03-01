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  4. AK Partili ve CHP'li belediyeyi karşı karşıya getiren çöp iddiası! Görüntüler gündem oldu

AK Partili ve CHP'li belediyeyi karşı karşıya getiren çöp iddiası! Görüntüler gündem oldu

01.03.2025 11:23
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2025 11:23
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Kocaeli'de AK Parti ve CHP'li iki belediye karşı karşıya geldi. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bir transit aracın siyah poşetlerle dolu çöpleri, İzmit Belediyesi'ne ait konteynerlere attığını iddia etti. Söz konusu görüntüleri paylaşan Hürriyet, çöpler toplanmıyor algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in paylaştığı bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde bir çöp kamyonunun, çöp dolu poşetleri getirip, çöp konteynerlerine bıraktığı görüldü.

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Başkan Hürriyet, AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmit'te çöpler toplanmıyor" algısı yaratmak için bunu yaptığını iddia etti. Bir anda AK Partili ve CHP'li iki belediye karşı karşıya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

CHP’li Başkan Hürriyet, AK Partili belediyeye ait aracın konteynerlere çöp poşetlerini attığı anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“SİNSİ BİR ALGI YÖNETİMİ"

Sözcü'de yer alan habere göre, Hürriyet şu ifadeleri kullandı:

  • 7 düvele karşı mücadele ediyoruz vallahi. Bir yandan büyükşehir, bir yandan yandaşları. Sürekli bir operasyon, sürekli bir sinsi algı yönetimi…!

İşte bu da yenisi;

  • Sanayi Mahallesi’nde ekiplerimiz çalışma yaparken, Büyükşehir’e ait bir transit aracın, siyah poşetlerle dolu çöpleri İzmit Belediyesine ait konteynerlere attığını görüntüledi.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi çöp yönetim sistemine ve İZAYDAŞ gibi bir çöp bertaraf tesisine sahipken, neden halkın günlük kullanımına ayrılmış konteynerleri dolduruyor anlayamadık!?

-Üstelik yasa gereği bize aktarma istasyonu göstermesi gereken Kocaeli Büyükşehir söz verdiği halde hala yerine getirmedi. Buna rağmen bizi aktarma istasyonu sanıyor heralde.

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  • Bu durum sadece bir plansızlık değil, aynı zamanda belediyemizin temizlik hizmetlerine doğrudan zarar veren bir hareket.

  • Halkın günlük evsel atıkları için kullanılan konteynerlere bu şekilde çöp bırakılması, hem kapasiteyi zorlamakta hem de temizlik düzenini bozmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, kendi çöplerini bertaraf etmek yerine neden İzmit’in yani halkın konteynerlerini kullanmayı tercih ediyor?

Üstelik o çöpleri bir kerede bertaraf etmek varken parça parça konteynerlere atmaya çalışıyor. Üstelik fazladan mesai ve yakıt tüketerek. Bu İSRAFI neden yapıyor anlamadık…!

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İZAYDAŞ gibi bir bertaraf tesisi dururken, çöpler neden oraya götürülmüyor?

İzmit Belediyesi’nin temizlik hizmetlerini aksatmak gibi bir amaç mı güdülüyor?

Halkımızın temiz bir çevrede yaşama hakkını korumak adına bu soruların yanıtlarını bekliyoruz ve konunun takipçisi olacağız.

Söz konusu iddialarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit belediye çöp
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