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Mersin Mut'ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama

Mersin'in Mut ilçesinde gazino ve otelleri kapsayan planlı çalışma kapsamında 72 mağdur ile 39 kişinin ifadesi alındı, ardından gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. ı.

Mersin Mut'ta gazinolara operasyon: 22 tutuklama

Mersin'in Mut ilçesinde gazino ve otellere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİNO VE OTELLERE OPERASYON

Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren umuma açık gazinolar ve otellere yönelik planlı çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında mağdur 72 kişi ile bilgi sahibi 39 kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturmanın devamında düzenlenen operasyonla 28 şüpheli yakalandı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 376 mermi, 3 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

124 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Yürütülen çalışma kapsamında 102 kişi hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanma" kapsamında işlem yapıldı.

İş yeri sahibi olan 22 kişi hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme" suçu kapsamında işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin
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