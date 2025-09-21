AK Partili vekilin maden sahasında atık su havuzu taştı iddiası! Tedirgin eden görüntüler sonrası inceleme başlatıldı

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde etkili olan yağış sonrası, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait olan Alagöz Madencilik'in maden sahasında atık havuzu taştı.

KARADENİZ'E ULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

İçerisinde sülfürlü mineral kalıntıları, flotasyon reaktifleri ve asidik maden drenajları gibi çökmüş atıkların bulunduğu belirtilen havuzun, köy içinden geçen derelere ve çevredeki tarım arazilerine yayıldığı, bu derelerin ise Harşit Çayı’na karışarak Karadeniz’e ulaştığı iddia edildi.

O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Konuyla ilgili olarak gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arı, "Madenin kimyasal atık havuzu yağmurun etkisiyle taştı. Kimyasal atıklar toprağa ve dereye karıştı. Bakanlık, Valilik çevre katliamını izlemekle yetiniyor. Harşit Vadisi zehirleniyor. Buna ne zaman dur diyeceksiniz?" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ! BAKANLIK ŞİRKETE CEZA UYGULAMIŞTI

Maden ocağı, daha önce de ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci tamamlanmadan atık havuzu inşa ettiği ve sızıntılar yoluyla çevreye zarar verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde sınır değerleri aşan kirlilik tespit edilmiş, şirkete idari para cezaları uygulanmıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.