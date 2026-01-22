AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi.

7'nci maddeye ilişkin verilen önergenin oylaması öncesinde, CHP'li milletvekillerinin talebi üzerine yoklama yapıldı. Yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunmasına karşın, pusula göndererek yoklamaya katılan AK Partili bir milletvekilinin Genel Kurul Salonu'nda bulunmaması üzerine CHP ve İYİ Partili milletvekilleri kürsüye yürüdü ve gerginlik çıktı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

"BU KAĞIDI GÖNDEREN AHLAKSIZDIR"

Ara sırasında, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri kürsüye gelerek konuşma yaptı. Adan, aranın ardından, "TBMM'yi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Bugün benim yönettiğim, burada ciddi bir saygısızlık, terbiyesizlik yapılmıştır. Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır. Ayıp değil mi? Buradayken olmadığı halde buraya kağıt gönderen... Çok ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlıktır. TBMM'ye yakışmamıştır." dedi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Adan, kanun teklifinin 8'inci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.