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AK Partili Yalçın’dan PKK’ya net mesaj: "Silah bırakmazlarsa, bıraktırırız! çanlar PYD için de çalıyor"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 13:37
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, PKK’nın silah bırakması konusunda net bir mesaj verdi. Abdullah Öcalan’ın yaptığı silah bırakma çağrısını değerlendiren Yalçın, Türkiye’nin beklentisinin "ön şartsız, koşulsuz silah bırakma" olduğunu belirterek, "PKK tarih dışı bir konuma doğru ilerliyor. Silah bırakmazlarsa, bıraktırırız." ifadelerini kullandı.

AK Partili Yalçın’dan PKK’ya net mesaj: "Silah bırakmazlarsa, bıraktırırız! çanlar PYD için de çalıyor"

Öcalan’ın çağrısının yalnızca PKK ile sınırlı olmadığını, YPG’yi de kapsadığını vurgulayan Yalçın, ABD ve İsrail’in PKK’yı desteklediğini belirtti ve "Artık çanlar PYD için de çalıyor. Daha siyasi bir şekilde bitirmek onların elinde." dedi.

Yalçın, PKK’nın geçmişte "ateşkes" kavramını manipüle ettiğini belirterek, "PKK veya ona yakın gruplar, süreci kendi lehlerine yönetmek için kullanıyorsa, bu doğru olmaz." dedi.

Bu süreçte beklentilerinin net olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu kez daha iyimser olmamız gereken bir döneme girdik. Yıllardır PKK’nın silah bırakması gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

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"ÖCALAN’IN ÇAĞRISI YALNIZCA PKK’YI DEĞİL, YPG’Yİ DE KAPSIYOR"

‘Terör örgütüyle pazarlık yapıldığı’ iddialarına karşı çıkan Yalçın, "PKK’dan bahsedince, elinde silah bulunduran herkesin bu sürece dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. PKK daha önce birçok kez isim değiştirerek kendini manipüle etmeye çalıştı." dedi.

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"Silahsız siyaseti konuşmak için uygun koşullar oluşturulursa demokratik ilerleme sağlanabilir. Ancak bizim öncelikli beklentimiz PKK’nın silah bırakmasıdır. YPG de bu sürece dahildir." şeklinde konuştu.

"SİLAHI BİZ BIRAKTIRIRIZ"

'Türkiye’nin yeni döneminde terör prangasından kurtulmak zorunda' vurgusunu yapan AK Partili Yalçın, "Terörün Türkiye’nin başını ağrıtan konumdan kalkması gerek. Türkiye'nin yaşadığı gelişmeler gösteriyor ki terör gündem dışı doğru olmaya gidiyor. 'Birinci ihtimal silahı bırakırsınız. İkinci ihtimal silahı biz bıraktırırız' diyoruz. Ön şartsız, koşulsuz silah bırakma diyoruz. İlk tercihimiz silah bırakmaları. Gerekirse askeri güvenlik önlemlerini sürdürürüz." dedi.

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"ÇANLAR PYD İÇİN DE ÇALIYOR"

Türkiye’nin teröre karşı en güçlü konumda olduğunu vurgulayan Yalçın, "PKK Suriye’de artık zemin bulamaz. ABD, şemsiyesi altında PKK’yı korumaya aldı. İsrail de PKK’yı destekliyor. Ancak artık çanlar PYD için de çalıyor. Daha siyasi bir şekilde bitirmek onların elinde." dedi.

"Bugün Türkiye, 2019'dan çok daha güçlü. Ya kendi kendilerini feshederler ya da Türkiye terörün altını kazıyacak operasyonlara devam eder." ifadeleriyle sürecin gidişatını değerlendirdi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

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pkk silah Abdullah Öcalan ateşkes ak parti
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