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AK Partili Zeytinburnu Belediyesi vergi borcunu ödeyemedi! 2 cami ve 1 okulu Hazine'ye devredecekler... Tepki geldi: "Belediyenin mali başarısızlığı bu şekilde telafi edilemez"

AK Partili Zeytinburnu Belediyesi, vergi borçlarını ödeyebilmek için kamuya ait olan bazı mülkleri Hazine'ye devretme kararı aldı. Bu kapsamda 2 cami ve bir okul Hazine'ye devredilecek. Konu muhalefet tarafından eleştirildi. CHP'li bir meclis üyesi, "Bu yapılar kamu hizmeti için kullanılıyor. Belediyenin mali yönetimindeki başarısızlık bu şekilde telafi edilemez" dedi.

AK Partili Zeytinburnu Belediyesi vergi borcunu ödeyemedi! 2 cami ve 1 okulu Hazine'ye devredecekler... Tepki geldi: "Belediyenin mali başarısızlığı bu şekilde telafi edilemez"

4 Haziran 2025 tarihinde Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan kararla; 2 cami, bir polis merkezi ve bir ortaokul, Maliye Hazinesi'ne devredildi.

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VERGİ BORCUNU KAPATMAK İÇİN CAMİİ VE OKULU DEVRETTİLER

T24'te yer alan habere göre belediye devir işlemlerini vergi borcunu kapatabilmek için gerçekleştirdi. Kamuya ait olan yerlerin devredilmesi ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

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TEPKİ ÇEKTİ: "BELEDİYENİN MALİ YÖNETİMİNDEKİ BAŞARISIZLIK BU ŞEKİLDE TELAFİ EDİLEMEZ"

Meclis toplantısında karar CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından eleştirildi. Üyeler, kamu hizmetine tahsis edilmiş eğitim, ibadet ve güvenlik yapılarının borç karşılığı devredilmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. CHP'li bir meclis üyesi, "Bu yapılar kamu hizmeti için kullanılıyor. Belediyenin mali yönetimindeki başarısızlık bu şekilde telafi edilemez" dedi.

Öte yandan karara göre devredilen yerler şu şekilde:

Konyalı Hacı Veyiszade Camii
Konyalı Camii
Merkezefendi Polis Merkezi ve Acil Sağlık Hizmet Noktası
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Ortaokulu

Kararın gerekçesi olarak, Zeytinburnu Belediyesi'nin biriken vergi borçlarını kapatma ihtiyacı gösterildi. Devir işlemiyle birlikte bu taşınmazların mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne geçmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu vergi borcu ak parti belediye
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Devlet devlete devretmiş ne var bunda. Birisinin inşaat şirketine devretmemiş en azından. İnsan bunu söylerken utanır biraz.
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