AK Partililere çağrı yaptı! Özgür Özel: "Birinin Erdoğan'ın karşısına çıkıp bunları demesi gerek"

Özgür Özel, AK Partililere gündem yaratacak bir çağrıda bulundu. "Birisinin Tayyip Erdoğan'ın karşısına geçip 'Neden topu kesiyoruz?' demesi gerekir" ifadelerini kullanan Özel'in 'Melih Gökçek' çıkışı da dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye yönelik eleştiriler yönelten Özel "Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır" dedi.

"BU İKTİDAR MİLLETİN EMEĞİNİ KÜÇÜLTTÜ"

  • Merkez Bankası zarar rekortmeni oldu. Birisinin yanlış ekonomi ve faiz politikasıyla ekonomi zayıfladı. Merkez Bankası'nın başkanları laf dinlemiyor diye değiştirildi. Fatura hep milletimize kesildi. Bizim tek haneli olması gereken enflasyonumuz yüzde 80'lerden döndü. Yabancı yatırımcı gelmedi, yerleşik olanlar bile paralarını dışarı çıkarmaya çalıştılar. Dünya devleri paralarını, yatırımlarını Balkan ülkelerine kaydırdılar. Son olarak da 19 Mart 2025'te yapılan sivil darbeyle 60 milyar dolar satıldı, yabancı yatırımcı ülkeyi terk etti. Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır.

'MELİH GÖKÇEK' ÇIKIŞI

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Bir atasözümüz var: 'Melih Gökçek yargılanmadan hiçbir belediye başkanı yargılanamaz.' Siyasi ahlakta karnesi en kırık olan partinin herkese ahkam kesmesi insanı acı acı gülümsetiyor. Geldiğimiz noktada belediye meclis üyelerinin, milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanının, bürokrasinin içindeki herkesin malvarlığını bildirmesi gerektiği konusunda mutabakata vardık. Bir siyasi ahlak yasasını getireceğiz yutkunanlara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hodri meydan diyeceğiz.

AK PARTİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

  • Biz iktidar olunca, kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı, medyanın hayata geçirilmesini gerçekleştireceğiz. Birisinin Tayyip Erdoğan'ın karşısına geçip 'Neden topu kesiyoruz?' demesi gerekir. 'Kaybettiğinde topu alıp kaçanlardan olmamalıyız' diyebilmelidir. Ya atanmışların ve hanedanların yanında bu ayıba ortak olacaksınız ya da otokrasiye karşı demokrasi için bizim yanımızda olacaksınız.

