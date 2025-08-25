Akademisyen Cahit Üstün hakkında taciz iddiası: Öğrencilere attığı mesajlar ifşa edildi!

İstinye Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan Cahit Üstün hakkında öğrencilerine yönelik taciz ve psikolojik şiddet iddiaları gündeme geldi. Kız öğrenciler, kendilerine gönderildiğini öne sürdükleri mesajları sosyal medya üzerinden paylaşarak ifşa etti.

İddialara göre akademisyen Cahit Üstün, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kaybolan mesajlar özelliğini kullanarak kız öğrencilerine "Bikinili fotoğrafın var mı?" gibi ifadeler gönderdi. Öğrenciler, kendilerine gelen mesajların içeriklerini sosyal medyada yayımlayarak yaşadıkları durumu kamuoyuna duyurdu.

Kısa sürede geniş yankı uyandıran ifşaların ardından Üstün’ün yalnızca taciz içerikli mesajlarla değil, aynı zamanda öğrencilerine psikolojik baskı uyguladığı yönünde de şikayetler dile getirildi.

Üniversite öğrencilerinin paylaşımları çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken, konunun gündem olması üzerine İstinye Üniversitesi yönetimi harekete geçti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan iddiaların ciddiyetle ele alındığı ve Cahit Üstün hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öğrenciler sosyal medyadaki dayanışma hesaplarından paylaşımda bulundu.

'isudayanismaa' kullanıcı adlı hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Okulumuzda görev yapan akademisyen Cahit Üstün'ün öğrencilere karşı uyguladığı taciz ve psikolojik şiddet ortaya çıkmıştır. Bu da aslında üniversitelerimizde kadınların LGBTİ'lerin kendi haklarını koruması hem de şiddetsiz, tacizsiz bir üniversite kurulabilmesi için cinsel taciz önleme birimlerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gündeme getirmiştir. ÇİTÖK talebimizi bir kez daha yenilerken bahsi geçen şahsın eğitimden ve eğitim hayatından men edilmesini talep ediyoruz. Şiddetsiz kampüsleri hep beraber kuracağız. Birlikte kazanacağız! Aynı zamanda bahsi geçen şahsın 'Bana bir şey olmaz, sizin öğrencilik hayatınız biter' söylemlerinin aslında iktidarın cezasız politikalarından beslendiğini görebiliyoruz. İstanbul Sözleşmesinin iptali, polise başvuran kadınların beyanlarının dinlenmemesi, kadın katillerini cezasız bırakan aslında iktidarın ortaya koyduğu bir şeydir."

AKADEMİSYENDEN BASIN AÇIKLAMASI

Akademisyen Cahit Üstün, kendisi hakkında çıkan taciz iddialarının ardından basın açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gündür hakkımda yapılan paylaşımlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle şahsım adına yapılan tüm paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır.

Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler, ilgili bilirkişi raporlarıyla kanıtlanmış bir biçimde soruşturmayla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sunulmuştur. Paylaşılan yazışmalar soruşturma sürecinde karşıma çıkmamış, çıkanlarla ilgili de belgeler sunulmuştur. Bu paylaşımlar gibi onların da asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.

Üniversite yönetimi ve bahsi geçen öğretim üyesi bu konuyla ilgili soruşturma açmak istememiş, istifa edersem olayı kapatacaklarını belirtmişlerdir. Soruşturma açılması, bir çekincem olmadığından, bizzat tarafımın isteğidir. Bu kayıtlar bilirkişi raporuyla ispatlanmış bir biçimde delil olarak ilgili savcılık ve mahkemelere sunulmuştur. Bununla beraber talep etmeme rağmen üniversite yönetimi herhangi bir soruşturma başlatmamıştır. Yani orada bir şikayet ve üzerine açılmış amlanmış bir dosya bulunmamaktadır. Aksine şahsımı hedef gösteren hukuki dışı bir karalama kampanyası başlatılmıştır.

Hakkımda yürütülen soruşturmalardan netice alınamayınca ve açılan davalar tarafımca kazanılınca, beni işe başlatmamak üzere hakkımda bu şekilde bir yöntem izlenmiştir. Yine üniversite yönetimine karşı açmış olduğum dava da devam etmektedir. Üniversite bünyesinde husumet yaşadığım meslektaşlarım tarafından uğradığım tehditlere ilişkin mesaj kayıtları ve tarafımca başka türlü ispat edemeyeceğim için alınan ses kayıtları aşağıda belirttiğim dosyalarda yer almaktadır.

Tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağı gibi, olay kamuya yansıdığından ilgili belgelere İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2024/1891, Ankara 12. İdare Mahkemesi 2024/1924 dosyasından ulaşılabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Cahit ÜSTÜN"