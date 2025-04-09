Akademisyenden başörtülü öğrenciler ve AK Parti hakkında tepki çeken sözler! Gözaltına alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli Doç. Dr. M.A., akademik personel adayı alımı mülakatında skandal ifadeler kullandı.

“FAKÜLTEMDE BAŞÖRTÜLÜ İSTEMİYORUM”

Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın özel haberine göre; M.A., adaylara ait jüri raporları değerlendirilirken söz alıp, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler neler yapacağım, göreceksiniz” dedi. Bu sözlerin ardından Fakülte Dekanı, “Hocam, nasıl konuşuyorsunuz?” diye karşılık verdi. Uyarıları dikkate almayan M.A., çirkin ifadelerine devam etti ve “AK Parti’nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AK Parti’nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi.

SALONDAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR

Tartışma yaşanırken bazı akademisyenler "dersim var" diyerek toplantı salonundan ayrılırken, bazı akademisyenlerde M.A.'yı toplantı salonundan çıkartmaya çalıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaşanan olay üzerine Fakülte Yönetimi, Akademisyen M.A. hakkında tutanak tuttu. Bu tutanak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi ve suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı, M.A.'nın gözaltına alınması talimatı verdi. M.A., kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır