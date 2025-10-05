HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Akaryakıt istasyonunda eski eş dehşeti: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eş dehşeti yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunda yaşanan korkunç olayda, kucağında bebek olan kadın ve yanındaki şahıs, saldırgan tarafından defalarca kez bıçaklandı.

Akaryakıt istasyonunda eski eş dehşeti: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANDILAR

Ağır yaralanan Fatma K. ile Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akaryakıt istasyonunda eski eş dehşeti: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı 1

MARKET ÇALIŞANLARI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Ö.'nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.'nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı. Saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü. Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'yu azarladı! Telefon görüşmesi ortaya çıktı: "Kahretsin neden her zaman..."Netanyahu'yu azarladı! Telefon görüşmesi ortaya çıktı: "Kahretsin neden her zaman..."
İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar varİstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.