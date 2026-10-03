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Akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tanker patladı: Alevlere ekipler müdahale etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapan tanker çıkan yangının ardından patladı. Çevreye yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tanker patladı: Alevlere ekipler müdahale etti

Olay, Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt yüklü tankerde, istasyonun deposuna yakıt boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

Akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tanker patladı: Alevlere ekipler müdahale etti 1

AKARYAKIT TANKERİ İSTASYONDA PATLADI

Ardından meydana gelen patlamada tanker ikiye bölündü. Tankerdeki yakıt etrafa saçılında alevler geniş bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek herhangi yeni patlamalara karşı geniş güvenlik önlemi aldı.
Akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltan tanker patladı: Alevlere ekipler müdahale etti 2

ALEVLERE EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Denizli-Acıpayam Bulvarı, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İstasyonda bulunan iki tankerde büyük çapta hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli akaryakıt istasyonu Tanker
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