Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak "irtikap" suçundan gözaltına alındı

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan gözaltına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

1 MİLYON TALEP ETTİ! ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

