Akçakoca’da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 13.30 itibarıyla ilçe genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri ile sahil güvenlik unsurlarının bayrak ve sözlü uyarılarına titizlikle uymaları istendi. Yetkililer, olabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla alınan karara vatandaşların hassasiyet göstermesini ve deniz şartları normale dönene kadar yapılan uyarılara uymasını istedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır