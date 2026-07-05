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Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 49 şüpheli yakalandı

Ankara’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bir ayda düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli yakalanırken 5 kişi tutuklandı.

Ankara’da uyuşturucu operasyonları: 49 şüpheli yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda, 11 Haziran tarihinden bu yana Polatlı ilçesi genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 44 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen 4 operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçuna ilişkin ise 40 olayda 40 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 1,15 gram esrar, 3,04 gram eroin, 2,96 gram metamfetamin, 2,18 gram kokain, 5,4 gram bonzai, 3,04 gram skunk ile bin 125 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Öte yandan 4 Temmuz’da gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş 446,25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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