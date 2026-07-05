HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşlı bir kadın, evine 4 kilometre mesafedeki su kanalında ölü bulundu. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 9081. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu 1

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Uzun süre suda sürüklendiği ve bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, kurtarma ekipleri gelmeden önce bölgedeki gençler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden Durkadın Kalkan'a (72) ait olduğu belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu 2

EVİNDE 4 KİLOMETRE UZAKTA

Kalkın'ın evinin olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu ve en son öğlen saatlerinde görüldüğü öğrenildi. Kalkan'ın evine birkaç yüz metre mesafedeki kanala düşerek hayatını kaybettiği ve 4 kilometre boyunca sürüklendiği üzerinde durulurken, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaya oturan gezi teknesindeki 9 kişi kurtarıldıKaraya oturan gezi teknesindeki 9 kişi kurtarıldı
Balıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyorBalıkesir'de orman yangınına müdahale sürüyor

Anahtar Kelimeler:
antalya vefat yaşlı kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.