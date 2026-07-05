Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 9081. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Uzun süre suda sürüklendiği ve bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, kurtarma ekipleri gelmeden önce bölgedeki gençler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden Durkadın Kalkan'a (72) ait olduğu belirlendi.

EVİNDE 4 KİLOMETRE UZAKTA

Kalkın'ın evinin olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu ve en son öğlen saatlerinde görüldüğü öğrenildi. Kalkan'ın evine birkaç yüz metre mesafedeki kanala düşerek hayatını kaybettiği ve 4 kilometre boyunca sürüklendiği üzerinde durulurken, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır