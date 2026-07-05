Karaya oturan gezi teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

Olay, 04 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.10’da Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi. İçerisinde 9 şahsın bulunduğu gezi teknesinin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-87) sevk edildi.

KARAYA OTURMUŞTU: GEZİ TEKNESİNDEKİ 9 KİŞİ KURTARILDI

Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu gezi teknesi karaya oturduğu bölgeden kurtarılırken, içerisinde bulunan 9 şahıs ile birlikte Kuşadası Marina’ya intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır