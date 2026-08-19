Komşuları kötü kokudan şüphelendi: Karşılaştıkları manzara acı oldu

Şişli'de gecekondudan yayılan kötü kokuyu fark eden çevredekileri durumu ev sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ayhan Akkuş'un (52) yatakta cesedini buldu. Akkuş'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Feriköy Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gecekondudan etrafa kötü koku yayıldığını fark eden çevredekiler, ev sahibine haber geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Ayhan Akkuş’u yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Ayhan Akkuş'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır