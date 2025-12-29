HABER

Akçakoca’yı fırtına vurdu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar balıkçı barınağını aştı, bazı teknelerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Akçakoca'yı fırtına vurdu

Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçede kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle oluşan yüksek dalgalar mendireği aşarak barınak içine girerken, balıkçılar denize açılamadı. Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi. Tekne sahiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğunu aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

"Fırtına tam anlamıyla limana vurmadığı halde bu kadar sorun yaşadık. Halatlar koptu, tekneler rıhtımlara çarptı. Kırılan tekneler oldu ama batan olmadı. Daha önceki fırtınalarda yaşadığımız sorunlar sonrasında çok önlemler almıştık."
Barınağın fiziki yapısında sorunlar olduğunu vurgulayan Karakaş, "Limanımız ciddi oranda hasar görmüş durumda. Küçük bir fırtına çok ciddi hasarlar veriyor. İnsanlar evlerinde uyurken biz barınakta sabaha kadar teknelerimizin başında bekliyoruz. Halatlar koptuğunda tekrar bağlama durumuna geçiyoruz. Bunu sadece yaşayan bilir. Bir an önce limanımızın tamir edilmesi, yıkık yerlerinin yapılması acilen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

